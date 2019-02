Bundesliga : Werder verlängert Vertrag mit US-Stürmer Sargent

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit Sturmhoffnung Joshua Sargent langfristig verlängert. Das gab der Verein bekannt, ohne konkrete Angaben zur Laufzeit zu machen.

von dpa

26. Februar 2019, 18:24 Uhr

Das einzige Detail, das die Bremer verrieten: Der neue Kontrakt des 19 Jahre alten Amerikaners ist bereits rückwirkend seit Beginn dieses Jahres gültig. «Ihm gehört die Zukunft bei Werder», sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Auch Trainer Florian Kohfeldt lobte: «Wer Josh in der Kabine, im Training oder auch am Spieltag erlebt, der erkennt nicht nur einen sehr talentierten jungen Spieler, sondern auch jemanden, der genau beobachtet und lernen will.»

Sargent wechselte Anfang 2018 von St. Louis Scott Gallagher Missouri in den USA nach Bremen, wo er in dieser Saison bereits zwei Tore in neun Bundesliga-Spielen schoss. Am vergangenen Freitag stand er beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart zum ersten Mal in der Anfangsformation. «Ich habe mich bei Werder und in Bremen vom ersten Tag an wie zu Hause gefühlt und freue mich sehr auf die kommenden Jahre», sagte er.