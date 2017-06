Vertrag mit Kaufoption : Werder verleiht Kleinheisler an FC Astana

vergrößern 1 von 1 Foto: Focke Strangmann 1 von 1

Kleinheisler war im Januar 2016 von Videoton FC Szekesfehervar nach Bremen gewechselt und absolvierte sechs Spiele in der Bundesliga. Vergangene Saison war er an den SV Darmstadt 98 und an Ferencvaros Budapest ausgeliehen.

Werder Bremen

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 13:27 Uhr