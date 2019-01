Zu Benevento Calcio : Werder-Verteidiger Caldirola wechselt nach Italien

Fußball-Profi Luca Caldirola verlässt den SV Werder Bremen und wechselt zum italienischen Zweitliga-Club Benevento Calcio.

von dpa

30. Januar 2019, 21:04 Uhr

Der hanseatische Bundesligist meldete den Vollzug des Transfers, der sich schon seit einigen Tagen angedeutet hatte. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger war bereits am 26. Januar zu Verhandlungen in seine Heimat gereist. Caldirola war im Sommer 2013 an die Weser gekommen. Zuletzt spielte er keine Rolle mehr in den Planungen der Bremer und trainierte seit mehreren Monaten nur noch mit dem U23-Team.