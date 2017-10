Nach Pleite in Augsburg : Werders Manager Baumann gibt Trainer Nouri keine Jobgarantie

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Ich kann und möchte dort keine Jobgarantie zum jetzigen Zeitpunkt geben so kurz nach dem Spiel», sagte Baumann nach dem 0:3 (0:2) gegen den FC Augsburg am Sonntag. Bremen ist nach zehn Bundesliga-Spieltagen noch sieglos und muss am kommenden Freitag bei Eintracht Frankfurt antreten.

Es werde jetzt interne Beratungen geben, kündigte Baumann an. Nouri soll aber am Montag das Training leiten. Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht ausgeschlossen. Die Leistung der Mannschaft bei der klaren Niederlage gegen Augsburg kritisierte Baumann scharf. «Ich habe kein Verständnis für das Auftreten der Mannschaft», sagte er.

