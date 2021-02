Video zeigt Vorfälle : BVB bittet nach Corona-Verstößen um Entschuldigung

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie dürfen Fans noch immer nicht in die Fußball-Stadien. Dennoch sorgten sie beim Revierderby sowohl in Gelsenkirchen als auch in Dortmund für Ärger.

Dortmund | Die Fans der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Dortmund haben nach dem Revierderby trotz der Corona-Beschränkungen für Aufregung gesorgt. Rund 200 Anhänger des Tabellenletzten aus Gelsenkirchen, die sich bereits während der Partie auf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.