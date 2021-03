Bundesliga-Klassiker : BVB mit Rückenwind zum FCB - Terzic: „Näher rangekommen“

In den vergangenen Bundesliga-Spielen in München gab es ausnahmslos Lehrstunden. Doch der jüngste Aufwärtstrend lässt den BVB auf ein Ende dieser Negativserie hoffen. Auch wenn es diesmal kein Duell auf Gipfel-Niveau ist, mangelt es nicht an Brisanz.

Dortmund | Bloß nicht wieder eine Lehrstunde! Nach zuletzt sechs deprimierenden Bundesliga-Partien in München mit null Punkten und 3:26 Toren sehnt Borussia Dortmund eine Ende der schwarzen Serie herbei. Nicht nur die jüngsten vier Pflichtspiel-Siege in Serie, sondern auch die engen Saisonduelle mit dem FC Bayern im Supercup (2:3) und in der Meisterschaft (2:...

