2. Bundesliga : Capretti vor Heimspiel: „Stärken auf den Platz bringen”

Vor der maximal möglichen Zuschauerzahl strebt Guerino Capretti seinen ersten Sieg als Coach von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden an. Für das Spiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli sind die verfügbaren 16.000 Karten verkauft, das Rudolf-Harbig-Stadion wird damit zu 50 Prozent gefüllt sein. „Ich freue mich auf die Atmosphäre, die ich bisher nur am Fernseher erleben durfte“, sagte Capretti am Donnerstag. Für den 40-Jährigen ist es das erste Heimspiel als Dynamo-Trainer. Bei seinem Debüt verlor der auf den Relegationsplatz abgerutschte Club bei Werder Bremen trotz Führung mit 1:2.

„Wir haben schon zweimal gegen sie gespielt in dieser Saison, das hilft auf jeden Fall. Wir kennen den Gegner, wissen um deren Stärke. Sie sind spielstark, da wirken Mechanismen mit dem Ball. Es wir eine große Herausforderung”, sagte Capretti. „Auch wenn die Favoritenrolle klar ist, wollen wir ähnlich wie in Bremen unsere Stärken auf den Platz bringen ...

