Fussball : Champions League vor Augen: RB und Köln können Vierte werden

Für die einen ist die Champions League nahezu Pflicht, für die anderen ein internationaler Startplatz feinste Zugabe. Im Spiel RB Leipzig gegen den 1. FC Köln treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die unterschiedliche Ziele haben.

RB Leipzig hat nach der misslungenen Hinrunde die angestrebten Champions-League-Plätze wieder im Visier. Trotz des 2:3 am vergangenen Samstag beim FC Bayern München könnte das Team von Trainer Domenico Tedesco schon an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) erstmals in dieser Saison auf Platz vier stehen. Vorausgesetzt ist ein Sieg über den 1. FC Köln. Ausgan...

