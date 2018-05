Schulterverletzung : Ägyptens Star Salah glaubt weiter an WM-Teilnahme

Ägypten bangt nach der Schulterverletzung im Champions-League-Finale um die WM-Teilnahme seines Stürmerstars Mohamed Salah. Am Sonntag hat der Torjäger eine erste leichte Entwarnung gegeben.

von dpa

27. Mai 2018, 19:42 Uhr

Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah glaubt nach seiner schweren Schulterverletzung aus dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) weiter an seine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland.

«Es war eine sehr harte Nacht, aber ich bin ein Kämpfer. Ungeachtet aller Prognosen bin ich zuversichtlich, dass ich in Russland dabei sein werde, um Euch alle stolz zu machen», twitterte der Ägypter etwa 22 Stunden nach dem Match in Kiew, in dem er nach einem Foul von Sergio Ramos nach einer knappe halben Stunde ausgewechselt werden musste.

«Eure Liebe und Unterstützung wird mir die Kraft geben, die ich brauche», wandte er sich an seine Fans und hofft, dass die Zeit bis zum Turnierbeginn in knapp drei Wochen ausreichen werde, um wieder fit zu sein. Ägypten trifft im ersten Vorrundenspiel am 15. Juni auf Uruguay.

Auch der ägyptische Fußballverband setzt weiter auf eine WM-Teilnahme des Angreifers. Die medizinische Abteilung stehe in Kontakt mit den Ärzten des FC Liverpool, teilte der Verband mit. Nach ersten Untersuchungen habe sich Salah nur eine Bänderverletzung zugezogen. Etwaige Brüche konnten bereits ausgeschlossen werden.

Zuvor hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp aber noch von einem möglichen Bruch der linken Schulter gesprochen. Eventuell sei auch das Schlüsselbein in Mitleidenschaft gezogen, hatte er nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid in Kiew in TV-Interviews von Sky und ZDF gesagt. Salah war nach der Verletzung am Spielfeldrand kurz behandelt worden und hatte noch kurz weitergespielt, ehe er dann aber ausgewechselt werden musste.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi twitterte «von Herzen» seine Genesungswünsche für Salah. «Ich hoffe, er kehrt bald auf den Platz zurück und bleibt Ägyptens brillanter Star», schrieb al-Sisi. Der endgültige WM-Kader Ägyptens wird am 4. Juni verkündet.