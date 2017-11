Punkt gegen Monaco : Besiktas Istanbul dicht vor Achtelfinal-Einzug

Der türkische Meister Besiktas Istanbul steht vor dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Besiktas trennte sich in der Leipziger Gruppe G vom AS Monaco 1:1 (0:1) und führt die Tabelle souverän mit zehn Punkten an.