Finanz-Spektakel : Champions League: Weg nach Kiew bringt Millionen

dpa

11.Sep.2017

Der Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Königsklasse würde den drei Bundesligaclubs weitere 6 Millionen Euro einbringen. In der K.o.-Phase steigern sich die Prämien anschließend von Runde zu Runde weiter. Der Sieger des Finals am 26. Mai 2018 in Kiew kassiert 15,5 Millionen Euro. In der Gruppenphase gibt es 1,5 Millionen Euro für jeden Sieg und 500 000 Euro für jedes Unentschieden.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Auflistung die Einnahmen aus dem sogenannten Marktpool. Insgesamt 507 Millionen Euro verteilt die UEFA abhängig von ihren Erlösen aus dem jeweiligen nationalen TV-Markt und den Erfolgen der Clubs aus einem Land.

Die Prämien bis zum Finale der Champions League (in Euro):

Prämienzahlungen gesamt 1,319 Milliarden Startprämie pro Club 12,7 Millionen Prämie pro Sieg in der Gruppenphase 1,5 Millionen Prämie pro Remis in der Gruppenphase 500 000 Prämien Achtelfinale 6 Millionen Prämien Viertelfinale 6,5 Millionen Prämien Halbfinale 7,5 Millionen Prämie Finalverlierer 11 Millionen Prämie Finalsieger 15,5 Millionen Marktpool gesamt 507 Millionen