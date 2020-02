Wie beim Tottenham-Torfest : Clément Turpin pfeift Bayern-Spiel gegen Chelsea

Das könnte ein gutes Omen für den FC Bayern sein: Clément Turpin leitet am Dienstagabend als Schiedsrichter das Achtelfinal-Hinspiel der Münchner in der Champions League beim FC Chelsea.

von dpa

23. Februar 2020, 11:54 Uhr

Der 37 Jahre alte Franzose war in dieser Saison schon einmal bei einer Bayern-Partie im Einsatz - ebenfalls in London: Turpin leitete das 7:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Tottenham Hotspur. In dem Gruppenspiel erzielte Serge Gnabry vier Tore.

Besondere Erinnerungen an Turpin hat auch Thomas Müller: Dem Münchner Angreifer zeigte der Franzose in der vergangenen Saison beim 3:3 im Champions-League-Gruppenspiel bei Ajax Amsterdam die Rote Karte.

Müller hatte Ajax-Profi Nicolas Tagliafico damals in der Endphase bei einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen. Turpin ahndete die Aktion wegen groben Foulspiels mit dem Platzverweis. Müller fehlte den Bayern daraufhin beim Achtelfinal-Aus gegen den späteren Titelgewinner FC Liverpool wegen einer Sperre von zwei Partien.