Nach Albtraum im Finale : "Das Ende des deutschen Torwart-Mythos" – Reaktionen auf Karius-Patzer

Zwischen Häme und Mitleid: Nach seinen folgenschweren Patzern muss sich der Liverpooler Torwart so einiges anhören.

von Viktoria Meinholz, dpa

27. Mai 2018, 12:34 Uhr

Kiew | Die Tränen von Loris Karius waren nach der schlimmsten Nacht seines Fußballer-Lebens getrocknet, die Diskussionen um seine Zukunft beim FC Liverpool haben aber erst begonnen. "Er wird einen schweren Sommer haben", prophezeite Reds-Legende Steven Gerrard dem deutschen Keeper nach dem persönlichen Desaster im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Der frühere Welttorhüter Oliver Kahn fügte als ZDF-Experte hinzu: "Das kann die Karriere eines Torhüters zerstören."

Ein Torhüter, der im Olympiastadion von Kiew "in Einzelteile zerfiel" wie das Lokalblatt "Liverpool Echo" schrieb und den Königlichen um Weltmeister Toni Kroos und dem offenbar wechselwilligen Cristiano Ronaldo den historischen Sieg-Hattrick ermöglichte. Karius war nach seinen zwei krassen Blackouts nicht zu trösten. "Es tut mir leid für alle, für das Team, für den ganzen Club. Ich habe sie im Stich gelassen. Diese Tore haben uns den Titel gekostet", räumte der Ex-Mainzer ein.

Mit einem schlampigen Abwurf hatte Karius dem Franzosen Karim Benzema den Führungstreffer geradezu geschenkt, beim dritten Treffer ließ der 24-Jährige einen 35-Meter-Schuss von Gareth Bale durch die Finger flutschen. "Eine Schande, dass es in so einem Spiel passiert", sagte Jürgen Klopp und fügte beim TV-Sender Sky hinzu: "Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht."

Mitleid und Häme im Netz

"In zehn Jahren wird keiner mehr darüber sprechen, wie wir verloren haben", so Klopp. In den nächsten Tagen und Wochen schon, insbesondere über Karius. Die Torhüter-Diskussion war in Anfield nie verstummt und dürfte nun das große Sommer-Thema werden. Denn Karius hat seit seinem Wechsel 2016 nach einem holprigen Start einen schweren Stand. Nach Fehlern in der Anfangszeit hatte er schnell den Spitznamen "Flutschfinger" weg, zwischenzeitlich verlor er seinen Stammplatz an den Belgier Simon Mignolet. Erst seit Jahresbeginn war er wieder die Nummer eins, danach stand in 32 Spielen insgesamt 16 Mal die Null. Doch daran denken nach Kiew nur die wenigsten Fans.

Bei Twitter musste der Torhüter einiges an Kritik einstecken.

Wenn einer pro Woche mehr Geld verdient als der normale Zuschauer und Fan pro Jahr, hält sich mein Mitleid stark in Grenzen. Er ist Profi, dafür kriegt er schließlich die Kohle.#UCLfinal #Karius — nimmermehr (@totengelichter) 26. Mai 2018

Man sollte #Karius jetzt behutsam die Medaille umhängen, dass sie ihm nicht runterfällt #UCLFinale #REALIV — Christoph (@ChrElekSkin) 26. Mai 2018

Das Ende des deutschen Torwart-Mythos #Karius — Christoph Marx (@ChristophMarx2) 26. Mai 2018

Sven Ulreich freut‘s: Im Slapstick-Jahresrückblick bleibt ihm Platz eins erspart. #uclfinal #Karius — Marius Mestermann (@DerMestermann) 26. Mai 2018

Doch viele Nutzer hatten auch Mitleid mit dem glücklosen Fußballer und versuchten, den verpfuschten Abend in die richtigen Relationen zu setzen.

Ich bin auch 24 und, lieber Loris, wir haben unser ganzes Leben noch vor uns und du hast schon so viel mehr erreicht als ich. #Karius # — Lucie (@FidisKeks) 26. Mai 2018

Bei aller sicher gerechtfertigten Kritik. Nicht vergessen... 24 jähriger Mensch der Fehler macht wie jeder von uns! #uclfinal #REALIV #Karius — Thomas Kessler (@kess_18_) 26. Mai 2018

Da hatte selbst ich nicht mal mehr Lust auf den offensichtlichen Wortwitz.

Wenn man bedenkt, dass bei einem Leistungssportler alles um das Thema Performance kreist, kann man sich trotzdem kaum ausmalen, wie es in Karius aussehen muss.

Er tut mir leid. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 27. Mai 2018

Das Bild zeigt das Schicksal jedes Torhüters.

Kopf hoch @LorisKarius - jeder Mensch macht Fehler & "Nobody is perfekt".

Jeder Profi muss mit Kritik leben & nur die ganz Grossen kommen stärker zurück.

Respekt an alle @LFC Fans im Stadion die Karius trotzdem nach dem Spiel feierten pic.twitter.com/yh8EdNTdWY — Lutz Pfannenstiel (@1_LPfannenstiel) 27. Mai 2018

Auch vom SSC Neapel kamen aufmunternde Worte: "Kopf hoch, Loris Karius. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Es umarmt dich, der SSC Neapel."

Chin up, @LorisKarius. Anyone can have a bad game. A hug from @en_sscnapoli — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 26. Mai 2018

Respekt für Nacho

"Es ist das Leben eines Torhüters. Man muss wieder aufstehen", sagte Karius nach dem Spiel. Auf dem Rasen des Olympiastadions war er der einsamste Mensch. Seine Mitspieler waren kurz nach dem Abpfiff zu sehr mit ihrem Frust beschäftigt, um ihn zu trösten. Dass Karius direkt nach dem Spiel mit zu den Fans ging und sich unter Tränen entschuldigte, brachte ihm bei vielen Respekt ein.

Der tränenreiche Gang von #Karius in die Kurve berührt mich mehr als alles andere in letzter Zeit. Ich lösche all meine Tweets über seine Patzer. Gute Nacht. #RMALFC — Leon Herzog (@lehrzg) 26. Mai 2018

Die Haltung zu haben, zu den Fans zu gehen - das ist wirklich beeindruckend #karius — C_Emcke (@C_Emcke) 26. Mai 2018

Es waren die Spieler von Madrid, die als erstes bei ihm waren und noch vor ihrer merkwürdig routiniert wirkenden Siegerparty dem Pechvogel Beistand leisteten. "Man kann sich vorstellen, wie er sich fühlt, wenn man auf so einer Bühne zwei solche Fehler macht. Mitleid braucht er nicht, das will auch keiner", meinte Weltmeister Toni Kroos und ergänzte: "Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich gehe davon aus, dass er aus so einer Situation gut hervorgeht."

Ganz große Geste von #Nacho: Sein erster Gang ist zu Loris #Karius, um ihn zu trösten. Dann erst bejubelt er den Titel. Beeindruckend!#RMALFC #UCLFinal — Robin Meyer (@robin_meyer_5) 26. Mai 2018