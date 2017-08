Fans pushen Liverpool zu Sieg : Experte Babbel sieht Hoffenheims Chance bei 30:70

vergrößern 1 von 1 Foto: Urs Flueeler 1 von 1

«Da muss man ehrlich sein. Jetzt sind die Chancen 30:70. Es wird definitiv nicht leicht», sagte der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler der «Bild»-Zeitung vor dem Playoff-Rückspiel seiner beiden früheren Vereine.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann die erste Partie in Deutschland mit 2:1. 1899 Hoffenheim muss jetzt als erster deutscher Verein in Liverpool gewinnen, um die Champions League zu erreichen. Nach Meinung von Babbel spricht vor allem die Atmosphäre im Stadion an der Anfield Road für die Reds. Diese Atmosphäre sei für ihn damals «ein Kulturschock» gewesen. «Da sind alle, wirklich alle da, um die Mannschaft anzufeuern und zum Sieg zu pushen. Für mich war das immer ein Ansporn, alles aus mir rauszuholen.»

Der 44 Jahre alte Babbel spielte von 2000 bis 2004 für den FC Liverpool und war von Februar bis Dezember 2012 Trainer in Hoffenheim. Seit 2014 ist er Chefcoach des FC Luzern in der Schweiz.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:43 Uhr