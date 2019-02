Champions League : Fährmann steht gegen City im Schalker Tor

Kapitän Ralf Fährmann wird im ersten Champions-League-Achtefinalduell mit Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Tor des FC Schalke 04 hüten. Das bekräftigte Trainer Domenico Tedesco vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten.

von dpa

19. Februar 2019, 16:07 Uhr

«Dass wir uns letzte Saison für die Champions League qualifiziert haben, ist auch sein Verdienst. Dementsprechend wird Ralle gegen Manchester im Tor stehen. Das ist nur fair - Mann», betonte Tedesco und sorgte mit dem Wortspiel für Gelächter im Presseraum der Veltins-Arena. In der Ligapartie am Samstag in Mainz werde dann wieder Alexander Nübel spielen.

Tedeso hatte den 20 Jahre alten Nachwuchskeeper mit Beginn der Rückrunde zur neuen Nummer eins bestimmt. Als Nübel nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für zwei Punktspiele gesperrt wurde, rückte der 30-jährige Fährmann bei Bayern München und gegen den SC Freiburg wieder zwischen die Pfosten. Gegen den englischen Meister wäre Nübel ohnehin wieder spielberechtigt gewesen. Doch Fährmann bekommt die Partie sozusagen als Belohnung.

Bis auf Breel Embolo (Trainingsrückstand) und Benjamin Stambouli, der sich nach seiner Nasen-Operation weiterhin an die angepasste Gesichtsmaske gewöhnen soll, hat Tedesco alle Profis zur Verfügung. Dass Schalke gegen das mit Stars gespickte Team von Pep Guardiola nur krasser Außenseiter ist, sei allen klar. «Wir sind der klare Nicht-Favorit», meinte Tedesco. Er lässt sich auch von den Diskussionen um Sportvorstand Christian Heidel nicht die Vorfreude auf das Königsklassen-Highlight verderben. «Manchester City ist eine der besten Mannschaften der Welt. Wir müssen schon einen Sahnetag haben und alles rauspusten. Aber da haben wir große Lust drauf.»