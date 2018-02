Champions League : Heynckes und die Siegesserie: Erfolg Nummer zehn soll her

Jupp Heynckes will seine aktuelle Erfolgsserie mit dem FC Bayern München in der Champions League weiter ausbauen.

von dpa

19. Februar 2018, 11:09 Uhr

Im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in München gegen Besiktas Istanbul soll in Europas Königsklasse der zehnte Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters unter Heynckes nacheinander bejubelt werden.

Datum Paarung Ergebnis Runde 02.04.2013 FC Bayern - Juventus Turin 2:0 Viertelfinale 10.04.2013 Juventus Turin - FC Bayern 0:2 Viertelfinale 23.04.2013 FC Bayern - FC Barcelona 4:0 Halbfinale 01.05.2013 FC Barcelona - FC Bayern 0:3 Halbfinale 25.05.2013 Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2 Endspiel 18.10.2017 FC Bayern - Celtic Glasgow 3:0 Gruppenphase 31.10.2017 Celtic Glasgow - FC Bayern 1:2 Gruppenphase 22.11.2017 RSC Anderlecht - FC Bayern 1:2 Gruppenphase 05.12.2017 FC Bayern - Paris Saint-Germain 3:1 Gruppenphase