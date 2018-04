Champions League : Italiener Orsato leitet Bayern-Spiel in Sevilla

Der Italiener Daniele Orsato leitet das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League beim FC Sevilla. Die Ansetzung gab die Europäische Fußball-Union am Sonntag bekannt. Für Orsato ist die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) die Königsklassen-Premiere mit dem FC Bayern.

von dpa

01. April 2018, 12:20 Uhr

Vor einem Jahr stand der Schiedsrichter des Viertelfinal-Auswärtsspiels der Münchner besonders im Fokus. Nach Fehlentscheidungen des Ungarn Viktor Kassai waren die Bayern vergangene Saison gegen Real Madrid ausgeschieden. Damals fand allerdings das Rückspiel auswärts statt.