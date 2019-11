Champions League : Leipzig-Torhüter Gulacsi erleidet Schädelprellung

RB Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi hat sich im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon eine Schädelprellung zugezogen, teilte der sächsische Fußball-Bundesligist mit.

von dpa

28. November 2019, 18:21 Uhr

Damit ist ein Einsatz des 29 Jahre alten ungarischen Nationalkeepers am 30. November beim SC Paderborn unwahrscheinlich. Gulacsi hatte beim 0:2 durch Carlos Vinicius das Knie des Benfica-Stürmers mit voller Wucht an den Kopf bekommen und musste ausgewechselt werden. Leipzig drehte in der Nachspielzeit die Partie noch und schaffte durch das 2:2 erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die K.o.-Phase der Königsklasse.