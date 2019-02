Champions League : Liverpool-Coach Klopp warnt vor dem FC Bayern

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sein Team vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League vor dem FC Bayern gewarnt.

von dpa

18. Februar 2019, 13:52 Uhr

«Wir müssen 100 Prozent fokussiert sein, sonst haben wir keine Chance. Das ist sicher», sagte der deutsche Trainer des englischen Topclubs bei einer Pressekonferenz vor dem ersten Duell in der Fußball-Königsklasse gegen die Münchner.

Einen Nachteil, im ersten Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) zuhause und im Rückspiel am 13. März in München antreten zu müssen, wollte Klopp nicht ausmachen. «Wir respektieren den Wettbewerb. Dieses Duell wird nicht in einem Spiel entschieden», sagte Klopp. In Deutschland wisse man, dass die Zuschauer an der legendären Anfield Road das Heimteam zu «110, 120, 130 oder 140 Prozent antreiben» könnten.

Den bisher mäßigen Saisonverlauf für die Bayern in der Bundesliga wertet Klopp nicht als maßgeblich für die Champions League. «Vielleicht ist es so, dass sie ein bisschen unter den Erwartungen liegen und wir ein bisschen darüber», sagte Klopp. Aber: «Es ist kein einfacher Job.» Man respektiere die Münchner für deren Erfahrung. Besonderes Augenmerk werde er auf eine funktionierende Defensive legen müssen.