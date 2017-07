1:1 gegen HNK Rijeka : Schon wieder: Salzburg bangt um Champions-League-Teilnahme

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Krug 1 von 1

Mario Gavranovic hatte den kroatischen Double-Gewinner vor der Pause in Führung gebracht (30.), den Hausherren gelang durch Hwang Hee-chan nach dem Wechsel nur noch der Ausgleich (49.). Die Entscheidung fällt im Rückspiel am nächsten Mittwoch in Rijeka.

Salzburg benötigt im Rückspiel nun zumindest einen Treffer, um im zehnten Anlauf der Red-Bull-Ära auf die Champions League nicht schon vorzeitig die Segel streichen zu müssen. Der Gewinner hat für den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse noch eine weitere Runde zu überstehen. Der Verlierer muss sich mit dem Play-off um die Europa-League-Teilnahme begnügen. Die Champions League haben die Salzburger seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 noch nie erreicht.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 21:15 Uhr