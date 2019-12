Übertragung der Königsklasse : Sky: Keine Einigung mit UEFA bei Champions-League-Rechten

Die Champions League ist ab der Saison 2021/2022 nicht mehr bei Sky zu sehen. Das bestätigte der Bezahlsender.

von dpa

12. Dezember 2019, 09:41 Uhr

In dem gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren habe man sich «nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der UEFA nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen» können, sagte Sky-Deutschland-Chef Carsten Schmidt in einer Mitteilung. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Laut «Bild» hat sich der Streamingdienst DAZN die weiteren Rechte zur Übertragung der Fußball-Königsklasse gesichert, nachdem Amazon bereits den Zuschlag für das Top-Spiel am Dienstag ab 2021 erhalten hatte.