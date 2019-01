Vor Spiel in Manchester : Sorge um Neymar - Tuchel bangt um verletzten Starspieler

PSG-Trainer Thomas Tuchel bangt um seinen verletzten Top-Stürmer Neymar. Der Brasilianer fällt möglicherweise für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester United aus.

von dpa

28. Januar 2019, 15:24 Uhr

«Das wird super schwierig», sagte Tuchel über einen Einsatz in Manchester am 12. Februar. Es sei noch zu früh, um über ein Rückkehrdatum zu sprechen, man müsse warten, wie Neymar auf die Behandlung reagiert.

Der 26-Jährige hatte sich zuletzt erneut am Mittelfußknochen verletzt, der im vorigen Jahr operiert wurde. Die französische Zeitung «Le Parisien» berichtete, Röntgenbilder hätten nun eine Fraktur am Mittelfußknochen gezeigt. Tuchel bestätigte diese Information nicht. Neymar war nach seiner Fußverletzung kurz vor der WM 2018 drei Monate ausgefallen und erst kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland auf den Platz zurückgekehrt.