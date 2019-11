Champions League : St. Petersburg schlägt Lyon

Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Olympique Lyon hat Zenit St. Petersburg seine Chancen auf das Achtelfinale der Fußball-Champions League gewahrt. Mit dem Sieg ziehen die Russen mit ihrem Gegner gleich.

von dpa

27. November 2019, 21:02 Uhr

Beide Teams haben mit je sieben Punkten vor dem letzten Spieltag in der Gruppenphase noch die Chance auf die K.o.-Runde. In der ersten Halbzeit taten sich die Gruppengegner von RB Leipzig aus Gruppe G zunächst schwer vor dem Tor. Nach einem Eckball des früheren HSV-Profis Douglas Santos köpfte Artjom Dsjuba dann in der 42. Minute die Führung für die Russen.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der siebenmalige französische Meister den Druck auf die Russen. Dennoch jubelte in der 84. Minute erneut St. Petersburg: Einen Flachschuss von Magomed Ozdoew fälschte Lyon-Verteidiger Marcelo unhaltbar ab - 2:0.

In Gruppe H trennte sich im zweiten frühen Spiel des Abends der FC Valencia und der FC Chelsea 2:2 (1:1). Auch hier haben beide Clubs noch gute Chancen auf die Achtelfinal-Teilnahme.