FA Cup : Chelsea nach Sieg gegen Sheffield im Pokal-Halbfinale

David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

Thomas Tuchel bleibt mit Chelsea erfolgreich. Mit einer B-Elf kämpft sich seine Mannschaft ins Pokalhalbfinale. Man City ist weiter im Rennen um vier Trophäen. Wieder trifft der starke Ilkay Gündogan.

London | Thomas Tuchel steht mit dem FC Chelsea im Halbfinale des englischen FA Cups. Ohne zahlreiche Stammspieler gewann seine Mannschaft am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen Premier-League-Schlusslicht Sheffield United. „Das ist hervorragend“, sagte Tuchel zum Einzug in die nächste Runde, für die sich Manchester City und der FC Southampton bereits am Samstag qu...

