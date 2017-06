1:1 gegen Australien : Confed Cup: Chile rettet sich ins Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexander Zemlianichenko 1 von 1

Moskau (dpa) - Südamerikas Fußball-Meister Chile ist durch ein 1:1 (0:1) gegen Außenseiter Australien in das Halbfinale des Confed Cups eingezogen. Dort treffen die Chilenen nun am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) auf Europameister Portugal.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft um Superstar Arturo Vidal vom FC Bayern, denn das Team vom fünften Kontinent ließ den Vierten der Weltrangliste über weite Strecken der Partie vor 33 639 Zuschauern im Moskauer Spartak-Stadion lange Zeit um das Weiterkommen zittern.

Der Lupfer-Treffer von James Troisi nach 42 Minuten verunsicherte die Top-Profis aus Südamerika gehörig. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Innenverteidiger Trent Sainsbury dann sogar die Riesenchance zum 2:0 für den Underdog. Doch der Australier jagte den Ball aus sechs Metern freistehend über den Kasten.

Mit wenig spielerischem Glanz startete die zweite Hälfte. Auch weil die Chilenen ihre Chancen einfach nicht nutzten kam kaum ein Spielfluss zustande. Erst der zur Pause eingewechselte Martin Rodriguez nahm dem Favoriten mit seinem Treffer zum 1:1 aus Nahdistanz nach 67 Minuten die Last von den Schultern. Entsprechend euphorisch war der Jubel des 22-jährigen Stürmers vom CD Cruz Azul über sein erstes Länderspieltor.

Erstmals konnten die Chilenen wieder den bislang wegen Muskelproblemen an der Wade pausierenden Torhüter Claudio Bravo einsetzen. Und mit einer großartigen Parade gegen Massimo Luongo nach 36 Minuten konnte der Rekordnationalspieler seine Klasse auch gleich unter Beweis stellen. Beim überraschenden Führungstreffer der Australier war der Kapitän allerdings machtlos.

Die erste Großchance hatten die Chilenen durch Bayer-Profi Arturo Vidal bereits nach acht Minuten, doch Australiens Torwart Ryan parierte glänzend. Doch danach verschafften sich die Australier mit robustem Einsatz gegen die spielerisch überlegenen Chilenen Respekt, bekamen aber wegen ihrer raue Gangart auch vier Gelben Karten.

Ein hartes Foul vom 37-jährigen Kapitän Tim Cahill in seinem 100. Länderspiel an dem Leverkusener Charles Aranguiz hätte allerdings die Rote Karte verdient gehabt. Der Chilene musste in der Halbzeitpause daraufhin ausgewechselt werden.

Chiles Trainer Juan Antonio Pizzi hatte sein Team schon vor dem Außenseiter gewarnt. «Es war schwierig, unser eigenes Spiel zu machen. Unser Gegner war exzellent, hat sehr aggressiv gespielt», lobte der Coach. «Wir haben Australien ganz und gar nicht unterschätzt. Dies hätte auch ein Spiel bei der WM sein können. Das wichtigste ist, dass wir unser Ziel erreicht haben», meinte er erleichtert.

