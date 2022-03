WM-Qualifikation : Corona: Argentinien muss auf Martínez verzichten

Beim nächsten Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar muss die argentinische Nationalmannschaft auf Leistungsträger Lautaro Martínez verzichten.

Der Stürmer von Inter Mailand habe sich mit dem Coronavirus infiziert und falle für die kommende Partie aus, teilte der argentinische Fußballverband mit. Lionel Messi hingegen hatte zuletzt zwar mit Grippesymptomen zu kämpfen, soll aber am Dienstag zur Nationalmannschaft hinzustoßen. Die Albiceleste trifft am Freitag in Buenos Aires auf Venezuela und a...

