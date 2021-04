Serie A : Corona-Party: Juve-Trainer Pirlo verzichtet auf drei Spieler

Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Wire/dpa

Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Wire/dpa

Nach einer wegen Corona illegalen Party hat Juventus Turins Trainer Andrea Pirlo drei seiner Spieler nicht ins Team für das Stadt-Derby gegen den FC Turin berufen.

Torino | Der Ex-Schalker Weston McKennie, Paulo Dybala und Arthur Melo werden am Samstag nicht im Aufgebot des italienischen Rekordmeisters stehen, wie Pirlo während einer Pressekonferenz in Turin sagte. „Es war eine Entscheidung, um ein Zeichen zu setzen, weil wir Vorbilder sind und uns auch als solche verhalten sollen“, sagte der 41-Jährige. Am Mittwochab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.