Nach Elfmeter-Krimi : Dänemarks Frauen als erstes Team im EM-Finale

Die Mannschaft von Trainer Nils Nielsen besiegte im ersten Halbfinale in Breda EM-Neuling Österreich im Elfmeterschießen mit 3:0 (0:0, 0:0). Sowohl nach 90 Minuten als auch nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden.

In Laura Feiersinger, Viktoria Pinther und Verena Aschauer vergaben im Elfmeterschießen gleich die drei ersten österreichischen Schützinnen. Im Finale treffen die Däninnen nun am Sonntag in Enschede auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen EM-Gastgeber Niederlande und dem WM-Dritten England.

Die Däninnen, die am Sonntag zuvor im Viertelfinale die deutsche Auswahl mit 2:1 aus dem Turnier geworfen hatten, waren im Stadion Rat Verlegh die insgesamt bessere Mannschaft. Allerdings konnte das Team um die Wolfsburgerin Pernille Harder seine Chancen nicht nutzen. Auf der anderen Seite vergab die für den SC Freiburg spielende Sarah Puntigam die größte Möglichkeit, als sie in der 13. Minute einen Handelfmeter über das Tor drosch. Im Viertelfinale gegen Spanien hatte Puntigam im Elfmeterschießen (5:3) noch wie alle fünf österreichischen Spielerinnen getroffen und den entscheidenden Strafstoß verwandelt.

erstellt am 03.Aug.2017 | 21:04 Uhr