Eredivisie : Dank an die Fans: Ajax Amsterdam schmilzt Meisterschale ein

Der niederländische Fußballrekordmeister Ajax Amsterdam bedankt sich bei seinen Fans mit einer ungewöhnlichen Geste.

Amsterdam | Der Club schmolz die Meisterschale dieser Spielzeit ein und ließ daraus 42.000 kleine Sterne gießen - für jeden Inhaber einer Dauerkarte einen. Das teilte der Club am Mittwoch mit einem Video auf seiner Website mit. Mit dem „Piece of Ajax“ (Stück von Ajax) will sich der Club bei den Fans für die Treue auch während der Corona-Pandemie bedanken. In d...

