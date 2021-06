Vorschau : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Mit dem Klassiker Deutschland gegen England startet der vierte und letzte Achtelfinal-Tag der EM. Anschließend wird im Duell zwischen Schweden und der Ukraine der noch fehlende Viertelfinalist ermittelt.

Bulevardul Basarabia 37-39, Nationalstadion Bukarest 022103, Rumänien | In der Fußball-Kultstätte Wembley will die deutsche Nationalmannschaft den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Gegner ist heute (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) Gastgeber England. Im letzten Achtelfinale der EM stehen sich anschließend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Glasgow Schweden und die Ukraine gegenüber. Die Skandinavier hoffen wieder auf Emil F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.