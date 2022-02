Pokal und Spitzenspiel : Das bringt die Fußball-Woche

Ein volles Fußball-Programm steht in dieser Woche an. Zunächst blicken die Fans auf die Cup-Wettbewerbe. In den Ligen kommt es zu zwei großen Duellen: Bayern/Leverkusen und das Manchester-Derby.

Die Kleinen träumen vom großen Pokal-Coup. Gleich vier Zweitligisten kämpfen um den Einzug ins Cup-Halbfinale. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind indes gar nicht mehr dabei, die beiden Top-Clubs treffen sich stattdessen am Samstag im Liga-Spitzenspiel. DFB-Pokal Die Großen sind (fast) alle raus, welcher Kleine profitiert? Im Viertelfinale des DFB...

