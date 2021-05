Fußball-Übersicht : Das bringt die Fußball-Woche: Relegation, Endspiele, EM

Bleibt der 1. FC Köln erstklassig? Oder steigt stattdessen Holstein Kiel auf? Wer tritt die Nachfolge des FC Bayern als Champions-League-Sieger an? In Köln ermitteln die Frauen ihren DFB-Pokalsieger.

Berlin | Die Saison in erster und zweiter Liga ist Geschichte - die letzten Entscheidungen über Auf- oder Abstieg fallen in der Relegation. Der 1. FC Köln bekommt es am Mittwoch und Samstag mit dem Zweitliga-Dritten Holstein Kiel zu tun. Im europäischen Vereinsfußball stehen die Endspiele an - in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung. Die Frauen ermitteln d...

