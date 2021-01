Fußball-Bundesliga : Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Sieben Punkte Vorsprung hat Meister FC Bayern nach 19 Spielen in der Bundesliga - so richtig spannend wird die Liga erst dahinter. Leipzig bleibt der ärgste Verfolger, der BVB gewinnt mal wieder. Im Keller bringen zwei Hoffnungsträger bei ihren Comebacks nicht die Wende.

Frankfurt am Main | Der FC Bayern siegt wieder einmal souverän, Borussia Dortmund beendet seine kurze Sieglos-Serie, und der FC Schalke gewinnt auch mit Klaas-Jan Huntelaar nicht: Die großen Überraschungen sind in der Fußball-Bundesliga am Samstag ausgeblieben. Pal Dard...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.