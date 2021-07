Bundesliga : Dauerthema Haaland: Neue Wechsel-Gerüchte um BVB-Star

Laut BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl ist Erling Haaland der zurzeit „gehypteste Stürmer Europas“. Da passt es ins Bild, dass der FC Chelsea die Fabelsumme von 175 Millionen Euro für den Norweger bieten soll.

Dortmund | Anhaltende Spekulationen, wiederholte Dementis - die Frage nach der Zukunft von Erling Haaland wird bei Borussia Dortmund zum leidigen Dauerthema. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Schlagzeilen, für welchen Club der Torjäger in der kommenden Saison auflaufen wird. So wurde sein Start in die Saison-Vorbereitung zu Wochenbeginn von Meldungen aus England...

