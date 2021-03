Bayern-Profi : Davies wird Sonderbotschafter für Flüchtlinge

Die Fans kennen Alphonso Davies als pfeilschnellen Spieler des FC Bayern. Hinter der rasanten Karriere des Kanadiers steckt eine besondere Geschichte. „Phonzie“ kam in einem Flüchtlingslager zur Welt.

München | Alphonso Davies hat geschafft, was für Millionen Flüchtlinge ein unerfüllter Traum bleiben wird. Der 20 Jahre alte Fußballstar des FC Bayern München weiß, dass er auf der Sonnenseite des Lebens angekommen ist. Aber danach sah es ganz und gar nicht aus, als er am 2. November 2000 in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt kam. 20 Jahre später ist er...

