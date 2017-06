WM-Qualifikation : Deutsche Gruppe: Nordirland gewinnt spät in Aserbaidschan

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Das Team von Trainer Michael O'Neil gewann in Aserbaidschan durch einen Treffer von Stuart Dallas in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0). Damit bauten die lange Zeit überlegenen Nordiren im Tofik-Bachramov-Stadion von Baku im Kampf um Platz zwei in der Gruppe C hinter der DFB-Auswahl ihren Vorsprung auf Verfolger Aserbaidschan auf sechs Punkte aus. Mit nun 13 Punkten aus sechs Spielen ist Nordirland Zweiter vor Tschechien (8), das am Abend noch in Norwegen punkten kann.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 20:00 Uhr