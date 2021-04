Wie im Rio-Finale : Deutsche Olympia-Fußballer treffen auf Brasilien

Fünf Jahre nach dem Endspiel von Rio treffen Deutschland und Brasilien beim olympischen Fußball-Turnier in Tokio gleich zum Auftakt der Vorrunde aufeinander.

Zürich | Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz spielt zudem gegen Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste,wie die Auslosung am 21. April im FIFA-Hauptquartier in Zürich ergab. „Von dem typisch deutschen Losglück kann man jetzt nicht ganz so sprechen“, meinte Kuntz schmunzelnd in einer ersten Reaktion in einem Twitter-Video. „Im Team der Elfenbeinküste spielen b...

