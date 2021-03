Frauen-Fußball : DFB-Frauen mit England-Trio gegen Australien und Norwegen

Mit den England-Profis Ann-Katrin Berger, Melanie Leupolz und Leonie Maier bestreitet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihre kommenden zwei Länderspiele.

Frankfurt am Main | Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg berief Berger und Leupolz vom FC Chelsea und Arsenal-Akteurin Maier in das Aufgebot für die Partien in Wiesbaden gegen Australien (10. April/16.10 Uhr/ARD) und Norwegen (13. April/16.00 Uhr/ZDF). Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Die drei Spielerinnen hatten im Februar bei den Partien gegen Belgien ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.