Länderspiel in Wiesbaden : DFB-Frauen wollen gegen Norwegen gute Leistung bestätigen

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft will im Länderspiel gegen Norwegen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) die Leistung aus dem Australien-Spiel bestätigen.

Wiesbaden | Drei Tage nach dem 5:2-Erfolg in Wiesbaden wird Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg dabei das Thema Belastungssteuerung oben anstellen und einige Wechsel in der Startformation vornehmen. Im Tor wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea ihr zweites Länderspiel bestreiten. In die Offensive kehrt Kapitänin Alexandra Popp nach auskurierter Verletzung z...

