Pokal-Pflicht erfüllt : BVB diskutiert nach 4:0 über Dembélés Zukunft

Borussia Dortmund hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst. In der ersten Runde wehrte sich Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen zwar nach Kräften, doch wirklich in Gefahr war der BVB-Sieg beim 4:0 in Freiburg nie. Nun geht es um Dembélés Zukunft.