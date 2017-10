Auswirkungen auf Bundesliga : Effenberg: RB kann Bayern auch großen Schlag versetzen

vergrößern 1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 16:20 Uhr

Mit einem Sieg würde RB die Bayern «ganz schnell wieder runterholen» von der aufkommenden Euphorie, schrieb Effenberg am Dienstag in seiner Kolumne für das Internetportal t-online.de.

Zudem könnten die Leipziger den Münchnern «einen großen Schlag auch im Hinblick auf die Bundesliga versetzen», von dem sich der Meister nur ganz schwer erholen würde. Bereits am Samstag steht das Meisterschafts-Hinspiel zwischen den Bayern und Leipzig in München an. Die beiden bisherigen Duelle gewann der deutsche Rekordchampion mit 3:0 daheim und 5:4 auswärts.

Er selbst wisse, wie es sei, im Pokal auszuscheiden mit dem FC Bayern. «Da brauchst du Tage, um das zu verarbeiten», sagte der mittlerweile 48-Jährige. Am 1. November 2000 hatten die Bayern im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Magdeburg das Nachsehen gehabt - damals war Magdeburg lediglich Viertligist. Effenberg war in der Partie nicht zum Einsatz gekommen.

Effenberg legte sich nun fest, dass der Gewinner des Zweitrundenspiels an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) auch ins Finale im Mai 2018 in Berlin einziehen wird. «Wer sich jetzt durchsetzt, muss nicht mehr gegen so ein Kaliber spielen. Wenn Leipzig gewinnt, wer soll sie dann noch aufhalten? Dann ist das Tor ganz weit auf! Das wissen sie auch», schrieb Effenberg.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Kader FC Bayern

Spielplan FC Bayern

Bundesliga-Tabelle

Paarungen 2. Pokalrunde

Bilanz Leipzig - Bayern

Modus DFB-Pokal

Rekordsieger im DFB-Pokal

Pokal-Termine 2017/18

Kolumne Effenberg