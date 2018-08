6:0-Erfolg : Hannover glückt Pokal-Auftakt beim KSC

Hannover 96 hatte im DFB-Pokal mit einer unangenehmen Erstrunden-Aufgabe gerechnet. Mit einem konzentrierten Auftritt beim Karlsruher SC gelang das erste Pflichtspiel nach André Breitenreiters Unterschrift unter einen neuen Vertrag dann aber problemlos.

von dpa

19. August 2018, 17:44 Uhr

Hannover 96 hat seine erste Pflichtspiel-Aufgabe der neuen Saison souverän gemeistert und ist locker in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Die Niedersachsen ließen dem Drittligisten Karlsruher SC beim deklassierenden 6:0 (3:0)-Auswärtssieg keine Chance. Dank einer konzentrierten Vorstellung blickt Hannover dem Bundesliga-Auftakt am Samstag in Bremen zuversichtlich entgegen und bescherte Trainer André Breitenreiter, der vor gut einer Woche seinen Vertrag bis 2021 verlängert hatte, früh einen sorgenfreien Nachmittag.

Kevin Wimmer (17. Minute), Ihlas Bebou (31.), Niclas Füllkrug (41./Foulelfmeter), Takuma Asano (51.) und der eingewechselte Hendrik Weydandt (85./90.) trafen im Wildpark-Stadion für den Fußball-Bundesligisten. Die Karlsruher konnten die Gäste in der Offensive kaum gefährden, zeigten klare Defizite in der Defensive und müssen auf ihren ersten Zweitrunden-Einzug seit 2014 warten.

Von Beginn an traten die Niedersachsen vor 12 234 Zuschauern mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an und sorgten zunächst insbesondere über Standards für Gefahr. Eine Freistoßflanke von Pirmin Schwegler köpfte Verteidiger Wimmer zum 1:0 ins Tor, KSC-Torhüter Benjamin Uphoff zögerte in der Szene beim Herauslaufen. Der Österreicher Wimmer, von Stoke City ausgeliehen, hatte neben Asano und Walace als einer von drei Zugängen das Vertrauen für die Startelf bekommen.

Nach einer halben Stunde war es erneut Mittelfeldspieler Schwegler, der einen 96-Treffer einleitete. Nach seiner Vorlage drehte sich Bebou relativ unbedrängt im Strafraum und vollstreckte früh zum beruhigenden Vorsprung. Der Einsatz des Offensivspielers Bebou hatte sich wegen einer Oberschenkelverletzung erst kurzfristig entschieden.

«Wir treffen nicht auf einen Gegner, den wir im Vorbeigehen schlagen können», hatte Breitenreiter zuvor gesagt. Die 96-Profis sorgten allerdings schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Stürmer Füllkrug ließ sich die Chance per Strafstoß nicht nehmen, den KSC-Profi Manuel Stiefler mit einem Foul an Asano verursacht hatte.

Einige Pfiffe begleiteten die Badener in die Kabine, nach der Pause gerieten die Gastgeber schnell wieder unter Druck. Der frühere Stuttgarter Asano versetzte KSC-Verteidiger David Pisot und durfte sich ebenfalls über seinen ersten Pflichtspiel-Treffer im Trikot der Hannoveraner freuen, ehe der eingewechselte Weydandt mit einem Doppelpack kurz vor Schluss die Packung für den KSC noch deutlicher machte.