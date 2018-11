DFB-Pokal Achtelfinale : Hertha gegen Bayern und BVB gegen Bremen im Free-TV

Die Topspiele Hertha BSC gegen den FC Bayern München sowie Borussia Dortmund gegen Werder Bremen werden im Achtelfinale des DFB-Pokals live im Free-TV übertragen.

von dpa

08. November 2018, 11:44 Uhr

Das geht aus der Ansetzung hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte. Demnach gastiert Meister Bayern am Mittwoch, den 6. Februar, um 20.45 Uhr bei den Hauptstädtern. Die Partie wird genauso von der ARD übertragen wie das Duell zwischen dem BVB und Bremen, die bereits am Dienstag, den 5. Februar (20.45 Uhr), aufeinandertreffen.

Auch die Achtelfinal-Duelle RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg (18.30 Uhr) und FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr) sind für den Mittwoch angesetzt. Absteiger Hamburger SV empfängt Aufsteiger 1. FC Nürnberg bereits am Dienstag (18.30 Uhr). Zudem spielen in der Runde der letzten 16 der 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen sowie der MSV Duisburg und der SC Paderborn am Dienstag gegeneinander. Die Mittwochspartien komplettiert das Gastspiel des FC Augsburg bei Holstein Kiel.