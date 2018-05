DFB bestimmt Unparteiischen : Schiedsrichter Zwayer pfeift DFB-Pokal-Endspiel in Berlin

FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer wird am 19. Mai das DFB-Pokal-Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München leiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt.

von dpa

03. Mai 2018, 13:20 Uhr

«Felix Zwayer ist einer der deutschen Top-Schiedsrichter, der international überzeugt und auch national dieses Jahr wieder eine sehr konstante Saison abgeliefert hat», sagte der DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann. Außerdem käme dadurch «mindestens ein Berliner beim Pokalfinale zum Einsatz.» Zwayer feiert am Tag des Pokal-Endspiels auch seinen 37. Geburtstag. Der Referee wurde in dieser Woche zudem als Videoassistent für die Fußball-WM in Russland nominiert.

Für das Frauen-Endspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München nominierte der DFB die Schiedsrichterin Sandra Stolz. Dieses Finale findet ebenfalls am 19. Mai in Köln statt.