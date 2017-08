Heerwagen im Pokal im Tor : St. Pauli-Coach Janßen lässt Keeper rotieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 1

«Der DFB-Pokal wird ,Heerwis' Wettbewerb sein. Ich hoffe, dass er so viele Pokalspiele wie möglich machen wird», sagte der St. Pauli-Coach drei Tage vor dem Erstrunden-Pokalauftritt seines Teams am Montag (18.30 Uhr) beim SC Paderborn.

Janßen belohnt damit die starken Leistungen Heerwagens, der in der vorigen Saison von einer Verletzung Himmelmanns profitierte und ihn wochenlang erstklassig vertrat. Am kommenden Freitag in der Liga bei Darmstadt 98 wird Himmelmann wieder im Kasten stehen.

Mitteilung FC St. Pauli

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 15:50 Uhr