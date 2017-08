2. Runde DFB-Pokal : Topspiel RB Leipzig gegen Bayern München am 25. Oktober

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Titelverteidiger Borussia Dortmund tritt am Tag davor von 20.45 Uhr an beim Drittligisten 1. FC Magdeburg an. Ebenfalls am 24. Oktober findet das rheinische Duell zwischen dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und dem dreimaligen Cupgewinner Borussia Mönchengladbach statt. Diese Begegnung wird bereits um 18.30 Uhr angepfiffen.

Außer dem Spiel zwischen Leipzig und Bayern München kommt es in der zweiten Runde noch zu drei weiteren Begegnungen zwischen Erstligisten. Gleichfalls am 25. Oktober treffen Hertha BSC und der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg und Bundesliga-Rückkehrer Hannover 96 sowie Werder Bremen und 1899 Hoffenheim aufeinander.

Die 16 Begegnungen der zweiten Hauptrunde werden in vier Blöcken ausgetragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele live.

Das Achtelfinale ist für den 19. und 20. Dezember terminiert. Das Viertelfinale findet am 6. und 7. Februar 2018 statt, das Halbfinale am 17. und 18. April. Endspieltermin in Berlin ist der 19. Mai 2018.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 11:38 Uhr