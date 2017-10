DFB-Pokal : Videobeweis kommt ab Viertelfinale zum Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 14:06 Uhr

Die Schiedsrichterkommission Elite hatte diesen Vorschlag zuvor gemacht, der DFB-Spielausschuss fällte am Freitag eine entsprechende Entscheidung.

«Sollte ein Verein im Viertelfinale Heimrecht haben, der nicht in der Bundesliga spielt, wird bei dieser Partie auf eine Van-Lösung, also mobile Video-Assistent-Technik, zurückgegriffen», erklärte der für den DFB-Pokal zuständige DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. «Somit ist unabhängig vom Austragungsort gewährleistet, dass alle vier Partien unter den gleichen Voraussetzungen stattfinden.» Der viel diskutierte Videobeweis kommt in Deutschland bislang nur in der Bundesliga zum Einsatz.

Homepage des DFB

Mitteilung des DFB