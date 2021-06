Nationalmannschaft : DFB-Team: Hummels pausiert - England-Quartett steigt ein

Nationalmannschafts-Rückkehrer Mats Hummels hat in der Vorbereitung auf die Fußball-EM beim Teamtraining aussetzen müssen.

Seefeld in Tirol | Der 32 Jahre alte Dortmunder konnte nach seinem Länderspiel-Comeback gegen Dänemark wegen Knieproblemen wie der Leipziger Lukas Klostermann am Freitag in Seefeld nur ein individuelles Fitnessprogramm bestreiten. Unmittelbar nach dem 1:1 gegen die Dänen hatte Bundestrainer Joachim Löw die Patellasehnen-Schmerzen von Hummels als „nicht weiter tragisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.