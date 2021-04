EM-Test : DFB-Team spielt in Innsbruck gegen Dänemark

Das erste EM-Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am 2. Juni steigt in Innsbruck.

Frankfurt am Main | Dies hat das DFB-Präsidium beschlossen. Beide Teams befinden sich zum Zeitpunkt der Partie im Trainingslager in Tirol, daher habe sich der Austragungsort aus logistischen und organisatorischen Gründen angeboten, teilte der Verband mit. Da die DFB-Auswahl wegen der Corona-Pandemie in der EM-Vorbereitung nicht vor Publikum spielen könne, nutze man...

