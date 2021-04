Corona-Krise : DFL verzichtet vorerst auf Trainingslager-Quarantäne

Alle Beteiligten im Profifußball dürften heilfroh sein, wenn die Saison wie geplant zu Ende gespielt ist. Trainingslager-Quarantäne wird es allenfalls im Mai geben.

Frankfurt am Main | Den Profis und Betreuern der Bundesliga und 2. Liga bleibt eine so genannte Trainingslager-Quarantäne zumindest vorerst erspart - sie dürfen weiter zuhause schlafen. Die Deutsche Fußball Liga sieht diese Maßnahme „derzeit aus medizinischer Perspektive nicht für notwendig“ und setzt auf engmaschige Testungen in der Corona-Pandemie. Allerdings kann e...

